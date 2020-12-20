В Петербурге к 1 сентября откроют первый школьный кванториум

В нем будут проводить уроки химии и физики.

На Васильевском острове к 1 сентября откроют школьный кванториум. Он разместится в школе №642 на Гаванской улице, сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

В кванториуме смогут заниматься ученики четырех школ, которые находятся по близости. Ребята будут заниматься там во время уроков химии и физики. В кванторуме организуют 6 квантов, среди которых 3D-моделирование и робототехника.

В ближайшие три года подобные школьные технопарки планируют создать во Фрунзенском и Красносельском районах.

Ранее кванториум появился в Калининском районе. В нем детей обучают универсальным навыкам и предметным компетенциям через решение реальных кейсов по ключевым проблемам развития науки и техники, а также прививают креативность, коммуникативность, критическое мышление и умение работать в команде.

Фото: gov.spb.ru