За апрель в Петербурге у торговцев изъяли 70 кг наркотиков

В Петербурге проходил антинаркотический месячник.

В Петербурге подвели итоги антинаркотического месячника, который проходил с 1 апреля по 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

За этот месяц от горожан поступило почти две тысячи звонков. Неравнодушные граждане рассказывали о местах, где торгуют запрещенными веществами. Таким образом, за месяц было изъято более 70 килограмм наркотиков.

Также правоохранители провели более 300 мероприятий для профилактики наркомании.

Ранее безработный петербуржец засадил две квартиры коноплей.

Фото: Piter.TV