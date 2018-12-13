Безработный петербуржец засадил две квартиры коноплей

Петербуржцу грозит 10 лет тюрьмы и штраф в 500 тысяч рублей.

Сотрудники транспортной полиции Петербурга задержали 44-летнего мужчину, который выращивал в своих двух квартирах коноплю. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Оказалось, что мужчина, владея тремя квартирами, решил заработать не на сдачи жилплощади, а на организации незаконного бизнеса. Он приспособил свои две квартиры под теплицы для выращивания марихуаны. После сбора урожая он изготавливал наркотики, которые затем продавал. Агрария-коноплевода удалось задержать во время сделки с постоянным покупателем.

Во время обыска в квартирах петербуржца нашли четыре пакета с травкой, предметы культивации и удобрения для выращивания наркотических растений. Кроме того, нашли 64 куста конопли и 69 черенков растения.

Наркодилеру грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в 500 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали химика-наркодилера.

Фото: Piter.TV