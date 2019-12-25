В Петербурге может измениться отношение к строительству апартаментов

Выдачу разрешений хотят разблокировать.

В Петербурге могут разблокировать выдачу разрешений на строительство апартаментов. Сейчас этот вопрос решается на федеральном уровне, пишет РБК Петербург.

В городе существует негласный мораторий на запуск новых проектов апартаментов. Количество разрешений на строительство этих объектов резко сократилось. Заинтересованные в этом сегменте участники рынка надеются, что процесс согласования сдвинется с мертвой точки.

Напомним, президент Владимир Путин поручил правительству до 1 августа внести поправки в закон, определяющий правовой статус апартаментов. Законопроект, который вводит в сферу правового регулирования понятие "многофункциональные здания" и требования к расположению жилых и нежилых помещений, был вынесен на обсуждение в Госдуму в конце апреля. Однако предыдущий созыв не успел рассмотреть этот документ. В августе Минстрой РФ заявил, что закон может быть принят до конца 2021 года.

Ранее мы писали, что в России предлагают пересчитать стоимость квадратного метра жилья.

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