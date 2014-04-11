В России предлагают пересчитать стоимость квадратного метра жилья

Сделать это предлагают для определения размера финансовой поддержки субъектам РФ.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает пересчитать стоимость квадратного метра жилья в России. Все дело в росте цен на стройматериалы. Об этом пишет ТАСС.

Помощнику президента Максиму Орешкину направят письмо с инициативой о пересмотре цен при переселении россиян из аварийных домов.

Кутепов предлагает пересмотреть стоимость квадратного метра для того, чтобы определить размер финансовой поддержки субъектам РФ. Это поможет, по его мнению, стимулировать строительство жилья, а также поможет сбалансировать бюджет регионов. Кутепов подчеркнул, что Минстрой при расчтет затрат не учитывает доходы, которые связаны с коэффициентом приобретаемого жилья над расселяемым.

Сенатор отдельно отметил, что сейчас рост цен на стройматериалы привел к тому, что стоимость недвижимости увеличилась. Для реализации программы это является проблемой.

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