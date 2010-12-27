На юго-западе Петербурга избили и ограбили члена городского комитета КПРФ

В ночь с 9 на 10 марта в Кировском районе Петербурга избили и ограбили помощницу депутата МО "Княжево" и члена городского комитета КПРФ 44-летнюю Светлану Л. Злоумышленник проник в квартиру потерпевшей, расположенную в одном из домов на улице Генерала Семоняка, и забрал с собой деньги и украшения. Об этом пишут "Невские Новости".
По словам женщины, ограбление совершил ее знакомый, который в ночь происшествия находился в квартире. Женщина рассказала правоохранителям, что мужчина сначала избил ее ногами, а потом украл более 60 тысяч рублей и золотую цепочку стоимостью 30 тысяч рублей.
После случившегося Светлана обратилась в больницу, где у нее диагностировали множественные ушибы, ссадины и гематомы на различных частях тела.
По данному факту началась проверка. Грабителя ищут.
Ранее мы писали, что петербуржец избежал наказания за кражу лекарств и денег у онкобольной.
Фото: Piter.TV
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