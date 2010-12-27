На юго-западе Петербурга избили и ограбили члена городского комитета КПРФ

Злоумышленник проник в квартиру потерпевшей и забрал с собой деньги и украшения.

В ночь с 9 на 10 марта в Кировском районе Петербурга избили и ограбили помощницу депутата МО "Княжево" и члена городского комитета КПРФ 44-летнюю Светлану Л. Злоумышленник проник в квартиру потерпевшей, расположенную в одном из домов на улице Генерала Семоняка, и забрал с собой деньги и украшения. Об этом пишут "Невские Новости".

По словам женщины, ограбление совершил ее знакомый, который в ночь происшествия находился в квартире. Женщина рассказала правоохранителям, что мужчина сначала избил ее ногами, а потом украл более 60 тысяч рублей и золотую цепочку стоимостью 30 тысяч рублей.

После случившегося Светлана обратилась в больницу, где у нее диагностировали множественные ушибы, ссадины и гематомы на различных частях тела.

По данному факту началась проверка. Грабителя ищут.

Ранее мы писали, что петербуржец избежал наказания за кражу лекарств и денег у онкобольной.

Фото: Piter.TV