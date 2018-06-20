Из-за сообщений о минировании эвакуировали почти все петербургские суды

"Минирования" не коснулись Октябрьского районного суда и военных судов.

Во вторник в Санкт-Петербурге из-за информации о минировании эвакуировали 16 судов, "минирования" не коснулись Октябрьского районного суда и военных судов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Первым поступило сообщение о "минировании" Василеостровского районного суда. Вслед за ними эвакуация проводилась в Приморской, Петроградском, Фрунзенском, Куйбышевском, Дзержинском, Выборгском, Невском, Зеленогорском, Смольнинском, Колпинском, Московском, Ленинском и Красногвардейском судах.

С 15:30 суды практическим в том же порядке начали возвращаться к работе. В зданиях никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

Ранее на Piter.TV: За день в Петербурге эвакуировали 22 тысячи человек.

Фото и видео: Piter.TV