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nastya960
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Из-за сообщений о минировании эвакуировали почти все петербургские суды

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"Минирования" не коснулись Октябрьского районного суда и военных судов.

Во вторник в Санкт-Петербурге из-за информации о минировании эвакуировали 16 судов, "минирования" не коснулись Октябрьского районного суда и военных судов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Первым поступило сообщение о "минировании" Василеостровского районного суда. Вслед за ними эвакуация проводилась в Приморской, Петроградском, Фрунзенском, Куйбышевском, Дзержинском, Выборгском, Невском, Зеленогорском, Смольнинском, Колпинском, Московском, Ленинском и Красногвардейском судах.

С 15:30 суды практическим в том же порядке начали возвращаться к работе. В зданиях никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

Ранее на Piter.TV: За день в Петербурге эвакуировали 22 тысячи человек.
Фото и видео: Piter.TV

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Теги: бомба, минирование, суды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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