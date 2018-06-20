За день в Петербурге эвакуировали 22 тысячи человек

Для проверки помещений было привлечено 344 сотрудников правоохранительных органов.

Накануне, 12 апреля, в Петербурге "заминировали" около 30 объектов. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщения о бомбе поступали на электронную почту организаций. Всего злоумышленники атаковали нескольких учебных заведений, комитеты Смольного, районные администрации и больницы.

Для проверки помещений было привлечено 344 сотрудников правоохранительных органов. Опасных предметов обнаружено не было.

Также лжеминер прервал работу школы №601. Из учебного заведения эвакуировали 730 человек. Телефонного террориста удалось вычислить. Против него возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.TV: Выживший при теракте в метро Петербурга попросил суд, чтобы невиновные не пострадали

Фото:Piter.TV