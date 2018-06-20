Такие меры необходимы для того, чтобы проходили организованные колонны.

В понедельник, 8 апреля, стало известно о том, что в Петербурге из-за арктического форума ограничат движение на ЗСД. Об этом сообщает оператор ЗСД "Магистраль Северной столицы".

Такие меры необходимы для того, чтобы проходили организованные колонны.

С 08 апреля по 10 апреля, в дни проведения Международного арктического форума, возможны кратковременные ограничения движения на участке ЗСД от КАД (Юг) до наб. Макарова и в обратном направлении сказано в сообщении

Петербургских автолюбителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута и использовать навигационные сервисы с оперативной информацией о дорожной ситуации.

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