В понедельник, 8 апреля, стало известно о том, что в Петербурге из-за арктического форума ограничат движение на ЗСД. Об этом сообщает оператор ЗСД "Магистраль Северной столицы".
Такие меры необходимы для того, чтобы проходили организованные колонны.
С 08 апреля по 10 апреля, в дни проведения Международного арктического форума, возможны кратковременные ограничения движения на участке ЗСД от КАД (Юг) до наб. Макарова и в обратном направлении
сказано в сообщении
Петербургских автолюбителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута и использовать навигационные сервисы с оперативной информацией о дорожной ситуации.
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Фото:pixabay
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