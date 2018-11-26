В Петербурге из дома сбежал 15-летний подросток

Парень испугался конфликта между матерью и соседями.

В пятницу, 22 февраля, из дома №22 по адресу улица Ленсовета сбежал 15-летний подросток. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Предположительно подросток испугался конфликта, который возник между матерью и соседями из-за отключения света в подъезде. Оказалось, что у матери есть долги по ЖКХ.

Школьник сбежал из дома в 12 ночи и больше на связь не выходил. При себе у него нет телефона. Возможно мальчик ушел к отцу, но мать его адреса не знает. Ранее подросток из дома не уходил и на учете не состоял. Ведется поиск.

Ранее мы писали, что на улице Егорова нашли маленькую девочку на самокате.

Фото: Piter.TV