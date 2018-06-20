В Петербурге угнали Lexus за 2,3 млн рублей

Потерпевшей оказалась 30-летняя женщина.

В четверг, 18 апреля, в полицию Центрального района Петербурга обратилась 30-летняя женщина и заявила об угоне своего дорогого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По словам потерпевшей, машину похитили в период с 20 часов вечера 17 апреля до 11 утра 18 апреля. Иномарка была припаркована возле дома №2 на улице Полтавской. Сумма ущерба составила 2,3 млн рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Угонщиков ищут.

Ранее мы писали, что в Петербурге за день угнали две дорогих иномарки.

Фото: Piter.TV