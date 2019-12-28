В Петербурге три дня ищут родителей семилетнего мальчика

Во Фрунзенском районе Петербурга ищут родителей семилетнего мальчика, оставшегося без присмотра. Оперативники ищут родителей ребенка уже третий день. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой.
Мальчик находится в соцучреждении и практически не разговаривает. Единственное, что удалось узнать, что мать мальчика зовут Екатерина Александровна. Сам ребенок откликается на имя Никита.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о семье мальчика, просят обратиться в полицию.
В Кингисеппе ищут женщину с возможной потерей памяти.
Фото: пресс-служба детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой
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