В Петербурге три дня ищут родителей семилетнего мальчика

Мальчик почти не разговаривает, но откликается на имя Никита.

Во Фрунзенском районе Петербурга ищут родителей семилетнего мальчика, оставшегося без присмотра. Оперативники ищут родителей ребенка уже третий день. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой.

Мальчик находится в соцучреждении и практически не разговаривает. Единственное, что удалось узнать, что мать мальчика зовут Екатерина Александровна. Сам ребенок откликается на имя Никита.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о семье мальчика, просят обратиться в полицию.

В Кингисеппе ищут женщину с возможной потерей памяти.

Фото: пресс-служба детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой