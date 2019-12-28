В Кингисеппе ищут женщину с возможной потерей памяти

Жительница Ленобласти пропала 18 февраля.

В Кингисеппе Ленобласти спасатели ищут 48-летнюю местную жительницу Наталью Соловьеву. Соответствующую ориентировку разместил в сети поисковый отряд "Лиза Алерт".

Известно, что женщина ушла из дома 18 февраля и больше не выходила на связь. Отмечается, что Соловьева может страдать потерей памяти. Женщина ростом 155 сантиметров была одета в коричнево-рыжее пальто, черные рейтузы и сапоги, под курткой – сорочка. Волосы русые с проседью, глаза карие.

Тем временем, в городе всё еще ищут студента Сергея Павлова.

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Питер / "ВКонтакте"