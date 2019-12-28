  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кингисеппе ищут женщину с возможной потерей памяти
Сегодня, 12:51
84
himif

В Кингисеппе ищут женщину с возможной потерей памяти

0 0

Жительница Ленобласти пропала 18 февраля.

В Кингисеппе Ленобласти спасатели ищут 48-летнюю местную жительницу Наталью Соловьеву. Соответствующую ориентировку разместил в сети поисковый отряд "Лиза Алерт".

Известно, что женщина ушла из дома 18 февраля и больше не выходила на связь. Отмечается, что Соловьева может страдать потерей памяти. Женщина ростом 155 сантиметров была одета в коричнево-рыжее пальто, черные рейтузы и сапоги, под курткой – сорочка. Волосы русые с проседью, глаза карие.

Тем временем, в городе всё еще ищут студента Сергея Павлова.

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Питер / "ВКонтакте"

Теги: кингисепп, помощь, пропал человек
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии