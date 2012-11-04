В Петербурге ищут подрядчика для продления трассы "Скандинавия" до Выборга

После завершения всех работ на трассе допустимая скорость будет ограничиваться 100 км/ч, также на трассе будет пятиметровая разделительная полоса и 22-метровая проезжая часть в шесть полос.

В субботу, 11 июля, стало известно, что трассу "Скандинавия" реконструируют и продлят от поселка Кирилловское до транспортного обхода Выборга. Об этом сообщает АБН.

На сегодняшний день ищут подрядчика, сообщается, что сумма контракта составила 11 млрд рублей. в конкурсе на ремонт 34 километров трассы р роли заказчика выступило управление федеральных автодорог "Северо-Запад" в конкурсе на ремонт 34 километров трассы. В условиях контракта прописано, что исполнитель должен закончить работы через 3 года.

После завершения всех работ на трассе допустимая скорость будет ограничиваться 100 км/ч, также на трассе будет пятиметровая разделительная полоса и 22-метровая проезжая часть в шесть полос.

Ранее Piter.tv сообщал, что ремонт дороги на Среднегаванском проспекте занял 1,5 месяца.

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