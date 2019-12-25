В Петербурге ищут мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над 4-летней девочкой

Приметы преступника: рост около 175-180 см, короткие тёмно-русые волосы. Следователи просят всех, кто опознал мужчину, обратиться по номеру 02. Конфиденциальность гарантируется.

В Петербурге следователи разыскивают мужчину, обвиняемого в изнасиловании 4-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба Следкома РФ по городу на Неве.

На данный момент установлено, что к преступлению причастен 37-летний Максим Красный. Ему заочно предъявили обвинение и заключение под стражу. Мужчина находится в розыске.

По версии следователей, 25 июня обвиняемый в квартире одного из домов на Среднем проспекте совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 4-летней девочки.

Приметы преступника: рост около 175-180 см, короткие тёмно-русые волосы. Следователи просят всех, кто опознал мужчину, обратиться по номеру 02. Конфиденциальность гарантируется.

Сккрывавшегося десять лет маньяка-потрошителя случайно поймали в Петербурге.

Фото: Piter.TV; Следком