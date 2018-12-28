У двух петербургских пенсионерок мошенники украли почти полмиллиона

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

В петербургскую полицию поступило несколько жалоб от пенсионеров, которых обманули мошенники и украли у них деньги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

В полицию Невского района 19 июля обратилась пенсионерка 1937 года рождения. Она рассказала, что в ее квартиру на Народной улице приходила незнакомка и обманом забрала ее 307 тысяч рублей.

В этот же день в полицию Московского района поступило заявление от женщины также 1937 года рождения. Ей на телефон позвонил мужчина и сказал, что она может получить небольшую компенсацию прямо у своего подъезда. Она показала ему свои документы, он дал ей 3000 рублей. Позже с ее сберегательного счета и банковской карты пропали 133 тысячи рублей.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

В Петербурге 81-летней пенсионерке под видом лекарств продали БАДы.

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