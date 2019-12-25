В Петербурге нашли 10-летнего мальчика, не вернувшегося домой после школы

В Петербурге нашли 10-летнего мальчика, который не вернулся домой после школы. Об этом сообщили представители поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте".
Пост с просьбой помочь найти ребенка появился 22 сентября. К поискам приступили волонтеры. К вечеру того же дня мальчика удалось найти живым. Подробности, где пропадал ребенок, не сообщаются. Противоправных действий в отношении него совершено не было.
Ранее из реки Ижора в Петербурге достали пакет с мертвой новорожденной девочкой.
Фото: pixabay.com
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