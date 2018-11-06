В Калининском районе объявился 50-летний эксгибиционист

Мужчина показывает несовершеннолетним девочкам обнаженные гениталии.

Вечером 17 июня в полицию Калининского района обратились несколько петербуржцев и пожаловались на неизвестного эксгибициониста, который среди белого дня показывал несовершеннолетним девочкам обнаженные гениталии. Об этом пишет "Фонтанка".

Потерпевшими стали несколько девочек 12-14 лет. Они наткнулись на эксгибициониста возле дома №33 по улице Ушинского. Одна из девочек рассказала, что видела этого мужчину три дня назад. Обнажившись, он сел в "Рено" серого цвета и уехал.

Полиции удалось установить личность владельца автомобиля. Им оказался 50-летний ранее судимый за аналогичные преступления мужчина. В настоящий момент он состоит на административном надзоре. Сейчас нарушителя ищут правоохранители.

Ранее мы писали, что в Петербурге эксгибиционист-рецидивист напугал школьницу в метро.

Фото: Piter.TV