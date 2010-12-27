В Петербурге эксгибиционист-рецидивист напугал школьницу в метро

Мужчину задержали, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали пожилого эксгибициониста-рецидивиста, напугавшего школьницу в метрополитене. Об этом Piter.TV сообщили в Следственном Комитете города.

Как стало известно, 58-летнего мужчину взяли под стражу в четверг, 21 марта. Несколькими днями ранее в полицию Северной столицы обратился отец 13-летней девочки. По его словам, дочка рассказала ему о встрече с петербуржцем между станциями "Василеостровская" и "Гостиный двор". Мужчина подошел к школьнице, распахнул перед ней плащ и оголил своё тело.

Эксгибициониста удалось отследить с помощью камер видеонаблюдения. Против него возбудили уголовное дело по статье "развратные действия". Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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Фото: Piter.TV