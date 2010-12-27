В Выборгском районе выделено 286 рабочих мест для инвалидов, а работают на них лишь 33 человека

В адрес руководителей компаний прокуратура внесла представления об устранении нарушений.

Прокуратура обнаружила, что компании Выборгского района не выполнили квоту на рабочие места для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба городского ведомства.

По законодательству, работодатели должны создавать места для трудоустройства инвалидов. Квота может выполняться заключением договоров с агентствами занятости, соглашением об организации рабочих мест. Для выполнения квоты на все созданные места должны быть трудоустроены инвалиды.

В Выборгском районе по квоте создано 286 рабочих мест, из которых заняты лишь 33.

Ранее на Piter.TV: СК России расследует обстоятельства лишения инвалида-спецназовца квартиры в Петербурге.

Фото: pixabay