Однако ни одно дело так и не дошло до суда.

В Петербурге и области расследуют 51 уголовное дело о поддельных COVID-справках. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В МВД рассказали, что дела были возбуждены в 2020 и 2021 годах из-за поддельных сертификатов о вакцинации и справок о результатах ПЦР-тестов. Однако ни одно дело так и не дошло до суда, поскольку ими занимается полиция.

Также ранее Смольный напомнил петербуржцам об уголовной ответственности за подделку QR-кодов. Речь идет о 327-й статье (подделка документов), 290-й статье (получение взятки) и 291-статье (дача взятки).

Фото: Piter.TV