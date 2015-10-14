  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный напомнил петербуржцам об уголовной ответственности за подделку QR-кодов
Сегодня, 21:43
69
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Смольный напомнил петербуржцам об уголовной ответственности за подделку QR-кодов

0 0

Речь идет о 327-й статье (подделка документов), 290-й статье (получение взятки) и 291-статье (дача взятки). 

За подделку QR-кодов петербуржцам грозят несколько статей Уголовного кодекса РФ. О них в ходе онлайн-трансляции на странице ВКонтакте напомнил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

Речь идет о 327-й статье (подделка документов), 290-й статье (получение взятки) и 291-статье (дача взятки). 

Вот чем рискуют граждане, которые связываются с поддельными документами.

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее петербуржцам рассказали, какие штрафы ждут за несоблюдение антиковидных мер.

Фото: pixabay.com

Теги: смольный, уголовная ответственность
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии