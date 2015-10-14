Смольный напомнил петербуржцам об уголовной ответственности за подделку QR-кодов

Речь идет о 327-й статье (подделка документов), 290-й статье (получение взятки) и 291-статье (дача взятки).

За подделку QR-кодов петербуржцам грозят несколько статей Уголовного кодекса РФ. О них в ходе онлайн-трансляции на странице ВКонтакте напомнил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Речь идет о 327-й статье (подделка документов), 290-й статье (получение взятки) и 291-статье (дача взятки).

Вот чем рискуют граждане, которые связываются с поддельными документами. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее петербуржцам рассказали, какие штрафы ждут за несоблюдение антиковидных мер.

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