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В Петербурге и области открылись пункты по сбору новогодних ёлок
Сегодня, 11:34
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге и области открылись пункты по сбору новогодних ёлок

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Акция "Ёлки, палки и щепа" проводится уже несколько лет.

В Северной столице и Ленобласти началась традиционная акция по сбору новогодних елей "Ёлки, палки и щепа". Список пунктов опубликован на сайте акции.

Уточняется, что в городе будут работать как стационарные, так и временные пункты приёма. Постоянные пункты приёма в Выборгском и Пушкинском районах, в области — в Киришском районе.

Специалисты принимают ёлки, сосны и пихты.

Ранее мы сообщали о том, что в первый рабочий день в Петербурге "морозы взяли паузу".

Фото: pixabay

Теги: выборгский район, прием новогодних ёлок, пушкинский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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