В Петербурге и Ленобласти проверят водителей на трезвость

Рейды пройдут в ночь с 25 на 26 декабря и с 26 на 27 декабря.

Госавтоинспекция ГИБДД проведет в Петербурге и Ленобласти ночные рейды по выявлению пьяных водителей. Об этом сообщается на странице УГИБДД "ВКонтакте".

Петербургских водителей проверят в ночь с 25 на 26 декабря. Автомобилистов из Ленобласти проверка коснется в ночь с 26 на 27 декабря.

Водителям, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. При повторном правонарушении наступает уголовная ответственность.

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Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО