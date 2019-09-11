В Петербурге и Ленобласти проверят водителей на трезвость

Госавтоинспекция ГИБДД проведет в Петербурге и Ленобласти ночные рейды по выявлению пьяных водителей. Об этом сообщается на странице УГИБДД "ВКонтакте".
Петербургских водителей проверят в ночь с 25 на 26 декабря. Автомобилистов из Ленобласти проверка коснется в ночь с 26 на 27 декабря.
Водителям, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. При повторном правонарушении наступает уголовная ответственность.
Ранее мы писали, что у станции метро "Проспект Большевиков" открылась новая перехватывающая стоянка.
Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО
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