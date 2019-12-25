В Петербурге и Ленобласти начнут перерабатывать старую мебель

Проект стартует в семи регионах.

В семи регионах России, в том числе в Петербурге и Ленобласти запускают проект по переработке старой мебели из древесных плит. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли РФ.

Также проект будет запущен в Москве, Московской, Новгородской, Костромской областях, а также в Краснодарском крае. Во всех этих регионах есть предприятия, которые заинтересованы в переработке вторичной древесины.

Данный проект повлияет на экологию и в это же время не потребует больших инвестиций. В семи регионах мусорные операторы уже приступили к сбору старой мебели.

Где в Петербурге сдать пластик с маркировкой 6 (PS) и пенопласт на переработку.

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