Петербургский бездомный "заминировал" всю страну

Мужчина уже не первый раз звонит в полицию с аналогичными угрозами.

В Петербурге по подозрению в ложном сообщении об акте терроризма разыскивается бездомный. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительной информации, 10 марта около одиннадцати часов утра с номера телефона, который принадлежит 40-летнему мужчине, поступило сообщение о минировании. Звонивший утверждал, что заминирует всю страну, в том числе 30 вокзалов в российских городах".

Мужчина уже не первый раз звонит в полицию с аналогичными угрозами. Но проблема заключается в том, что до 2014 года звонивший жил в квартире на Васильевском острове, а потом стал бомжевать.

Сотрудники МВД осмотрели автовокзал на Обводном канале и 11 автовокзалов во Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Кировском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Сосновоборском, Тихвинском, Тосненском и Бокситогорском районах Ленобласти. Ничего не было обнаружено.

Ранее пьяный петербуржец сообщил полиции, что заминировал улицу.

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