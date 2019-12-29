Концепцию железнодорожного кольца в Петербурге доработают до конца марта

РЖД и Смольный обсуждают ряд технологических вопросов.

Петербургская администрация и РЖД продолжают разработку концепции развития железнодорожного пассажирского движения в городе. Об этом 4 марта сообщила "Фонтанка" со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина.

Изначально чиновники пообещали оценить концепцию к середине февраля и после этого утвердить ее на правлении РЖД. Петербургские власти планировали обсудить проект с горожанами, поскольку масштабность идеи может скорректировать генплан и изменить жизнь города. По словам Елина, документ уже прошел обсуждения в Смольном и в РЖД. Компания и власти обсуждают технологические вопросы и развитие улично-дорожной сети: участникам разработки важно убедиться, что концепция не будет мешать другим проектам.

Ранее в РЖД рассказали о вещах, которые чаще всего забывают в поездах.

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