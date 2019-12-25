В Петербурге грабитель отобрал у мотоциклиста шлем

Злоумышленником оказался ранее судимый 23-летний мужчина.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 10 июля в полицию поступило известие об ограблении. У д. 52 по ул. Некрасова неизвестный похитил у мужчины шлем от мотоцикла.

Известно, что злоумышленник применил к жертве физическую силу. Оперативники задержали его недалеко от места происшествия. Грабителем оказался ранее судимый 23-летний петербуржец. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге полиция со стрельбой задержала нетрезвого мотоциклиста.

Фото: Pixabay