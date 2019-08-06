В Петербурге готовят новые правила работы для трудовых мигрантов

В Петербурге создали три законопроекта.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что в Смольном подготовили три законопроекта, предусматривающие новые правила работы для трудовых мигрантов.

Так, новый закон предлагает обязательное наличие приглашения на въезд в страну, а также запрещает ряд профессий для заработка. Автор законов депутат ЗакСа Андрей Анохин предполагает, что новые меры укрепят и создадут законные условия для рабочей иностранной силы. Например, приглашение на въезд обезопасит россиян, поскольку из-за пандемии многим нужны рабочие места, как и мигрантам. По новому закону мигрантам могут запретить работать в образовательных учреждениях, в экипажах гражданских самолетов, на объектах строительства, оборонного комплекса и транспорта.

Также депутат предложил обязать собственников квартир сообщать в УК, что квартира сдается для мигрантов.

Некоторые эксперты оценивают новые законопроекты негативно.

Ранее мы писали, что в Петербурге возник дефицит рабочей силы из-за оттока мигрантов.

Фото: Piter.TV