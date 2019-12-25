Петербурженка попала в реанимацию после падения с Гражданского моста

Пострадавшая получила многочисленные травмы.

Во вторник, 22 июня, в отдел полиции по Калининскому району поступила телефонограмма из Городской больницы №3. Медики рассказали о госпитализации 43-летней женщины с многочисленными травмами, характерными для падения с высоты. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что женщина упала с Гражданского моста, проходящего через Муринский ручей. Пострадавшую госпитализировали с сочетанной кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытой травмой груди, переломом ребер, ушибленной раной правой кисти. Женщину поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Петербурге госпитализировали девушку после падения с третьего этажа.

Фото: Piter.TV