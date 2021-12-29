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В Петербурге после драки с охранником ТРЦ из-за QR-кода госпитализировали подростка
Сегодня, 15:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге после драки с охранником ТРЦ из-за QR-кода госпитализировали подростка

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Инцидент произошел в Рождество.

Конфликт из-за QR-кодов в торговом центре "Охта-Молл" 7 января закончился потасовкой. Об этом 78.ru сообщил источник.

Мужчина с семьёй хотел пройти в магазин одежды. После устных предупреждений охранник применил физическую силу.

Все участники драки, включая подростка, получили серьёзные травмы. Юноша был госпитализирован, 12 января его выписали после сотрясения головного мозга. В обстоятельствах разбирается полиция.

В  петербургских больницах лежат чуть более 5700 больных с COVID-19.

Фото: 78.ru

Теги: qr-код, трк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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