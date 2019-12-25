В Петербурге госпитализировали 19-летнего с острым отравлением неизвестным веществом

Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за мелкую кражу.

Во вторник, 15 июня, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ СМП имени Джанелидзе. Медики рассказали о госпитализации 19-летнего парня с острым отравлением веществом депримирующего действия. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Молодого человека забрала скорая помощь от дома №4/35 на улице Ижорского Батальона в Колпино. Его поместили в отделение токсикологии в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент пациент пришел в себя. Оказалось, что ранее он привлекался к административной ответственности за мелкую кражу.

Ранее в Шушарах нашли мертвой капитана полиции.

Фото: Piter.TV