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В Петербурге госпитализировали 19-летнего с острым отравлением неизвестным веществом
Сегодня, 9:11
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге госпитализировали 19-летнего с острым отравлением неизвестным веществом

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Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за мелкую кражу.

Во вторник, 15 июня, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из  НИИ СМП имени Джанелидзе. Медики рассказали о госпитализации 19-летнего парня с острым отравлением веществом депримирующего действия. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Молодого человека забрала скорая помощь от дома №4/35 на улице Ижорского Батальона в Колпино. Его поместили в отделение токсикологии в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент пациент пришел в себя. Оказалось, что ранее он привлекался к административной ответственности за мелкую кражу.

Ранее в Шушарах нашли мертвой капитана полиции.

Фото: Piter.TV

Теги: отравление
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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