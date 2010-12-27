В Петербурге на Полюстровском проспекте горел автосервис

Пожар тушили бригада из 14 человек.

В понедельник, 10 сентября, в Выборгском районе Санкт-Петербурга горел автосервис. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Звонок о пожаре поступил в МЧС в районе двух часов дня. Как стало известно, на Полюстровском проспекте, 74 загорелся автосервис "Альмак авто". Прибывшая на место бригада из 14 человек и четырех машин спецтехники ликвидировали возгорание в 15:18. В помещении площадью 20 квадратных метров выгорела обстановка. По предварительной информации пострадавших нет.

Ранее на Piter.TV: В Ленобласти в ДТП пострадали два пенсионера

Фото: vk.com/spb_today