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В Петербурге на Полюстровском проспекте горел автосервис
Сегодня, 18:35
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Rybka123
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В Петербурге на Полюстровском проспекте горел автосервис

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Пожар тушили бригада из 14 человек.

В понедельник, 10 сентября, в Выборгском районе Санкт-Петербурга горел автосервис. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Звонок о пожаре поступил в МЧС в районе двух часов дня. Как стало известно, на  Полюстровском проспекте, 74 загорелся автосервис "Альмак авто". Прибывшая на место бригада из 14 человек и четырех машин спецтехники ликвидировали возгорание в 15:18. В помещении площадью 20 квадратных метров выгорела обстановка. По предварительной информации пострадавших нет.  

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Фото: vk.com/spb_today

Теги: пожар , полюстровский проспект
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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