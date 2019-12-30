"Фонтанка": Главы трех районных УМВД могут уйти со своих постов

Начальники трех районных подразделений петербургской полиции могут сменить место работы. Об этом 13 января сообщила "Фонтанка".
Как выяснилось, среди этих полицейских есть глава Адмиралтейского УМВД Сергей Петров, возглавляющий район с 2011 года. Начальник районного УМВД ни разу не становился участником кадровых перестановок. Также уйти со своих постов рискуют Владимир Титков из Василеостровского района и Алексей Смяцкий из Красногвардейского. Оба возглавили районные УМВД в 2018 году.
Ранее мы рассказывали, что петербургский филиал "Росгосстраха" возглавил Кирилл Павлов.
Фото: Piter.TV
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Смяцкого не трогайте, хороший человек и руководитель!!!!!!!!!!!!!!