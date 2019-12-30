Петербургский филиал "Росгосстраха" возглавил Кирилл Павлов

В страховом бизнесе Павлов работает четверть века.

В петербургском отделении крупнейшей российской страховой компании "Росгосстрах" новые лица: на пост директора назначили Кирилла Павлова. Об этом сообщили в пресс-службе компании 13 января.

Отмечается, что ранее Павлов был главой Северо-Западного филиала страховой компании "Согласие". В страховом бизнесе Павлов работает 25 лет и прошел через четыре крупные компании, поднявшись с должности главного специалиста одного из департаментов до замдиректора и директора филиала.

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