Аноним заминировал школу №207 на Невском проспекте

На территории учебного заведения работают саперы и полиция.

Днем 19 апреля жители Петербурга сообщили об эвакуации школы №207 на Невском проспекте, 108Б. По словам очевидцев, из учебного заведения вывели всех учеников и персонал. На территории школы работают саперы и полиция. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Уточняется, что руководство школы получило анонимное сообщение о минировании здания. Детей в начале вывели на улицу, а когда стало понятно, что тревога не учебная, отпустили домой.

Ранее мы писали, что в Петербурге вновь эвакуируют магазины и торговые комплексы.

Видео: Piter.TV