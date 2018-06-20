В Петербурге вновь эвакуируют магазины и торговые комплексы

На этот раз под удар анонимных "минеров" попали гипермаркет "Карусель" и ТК Фиолент.

В четверг, 18 апреля, в Петербурге вновь начались эвакуации магазинов и торговых комплексов. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

На этот раз под удар анонимных "минеров" попали гипермаркет "Карусель" на Партизана Германа и ТК Фиолент.

Уважаемые "террористы" пожалуйста не минируйте здания а то задолбался с одного тк в другой бегать шутут горожане

На кадрах видно, что посетители комплекса вынуждены дожидаться окончания проверки на улице.

Напомним, что 13 апреля в период с 9:48 до 13:35 с электронной почты, которая зарегистрирована в США, пришли сообщения о минировании ряда зданий. "Бомба заложена, увидимся в раю", — говорилось, помимо прочего, в тексте всех писем. Их получили девять школ, детский сад и торговый центр "Лента".

В общей сумме было эвакуировано шесть школ: на улицу вывели 1663 человека. В трёх других школах и в детсаду, эвакуация не проводилась. Из якобы заминированной ленты вывели 929 человек.

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Фото:дтп и чп петербург/вк