Странный предмет заметили на крыше здания № 2 в Банковском переулке.

В четверг, 18 апреля, в центре Петербурга на крыше общежития ВУЗа искали гранату. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Так, странный предмет заметили на крыше здания № 2 в Банковском переулке. Как оказалось, ее заметил начальник службы безопасности, который и вызвал ОМОН. Вначале эксперты подумали, что это ручная граната, но позже выяснилось, что это неопасная имитационная гранта для игры в страйкбол.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, предмет не опасен.

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