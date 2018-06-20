В четверг, 18 апреля, в центре Петербурга на крыше общежития ВУЗа искали гранату. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Так, странный предмет заметили на крыше здания № 2 в Банковском переулке. Как оказалось, ее заметил начальник службы безопасности, который и вызвал ОМОН. Вначале эксперты подумали, что это ручная граната, но позже выяснилось, что это неопасная имитационная гранта для игры в страйкбол.
Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, предмет не опасен.
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Фото:pixabay
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