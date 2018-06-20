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На Фурштатской трактор упал на припаркованные машины 
Сегодня, 18:20
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IRINA_CHALKINA

На Фурштатской трактор упал на припаркованные машины 

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По словам очевидцев, никто не пострадал.

В четверг, 18 апреля, в центре Петербурга трактор упал на припаркованные машины. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на Фурштатской улице.

Тем временем на Фурштатской трактор устал убирать мусор и прилег на машинки

сказано в сообщении

По словам очевидцев, никто не пострадал. Причины падения тракторы пока неизвестны. Очевидцы предположили, что водитель не справился с управлением.

На кадрах видно, что трактор ударил припаркованное такси ковшом. У автомобиля разбит кузов. Все содержимое ковша оказалось на проезжей части. 

На месте ждут эвакуатор и ДПС.

Ранее мы сообщали о том, что Иномарка снесла пешеходов и врезалась в дерево в центре Петербурга

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

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Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия, трактор упал на авто
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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