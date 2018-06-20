На Фурштатской трактор упал на припаркованные машины 

По словам очевидцев, никто не пострадал.

В четверг, 18 апреля, в центре Петербурга трактор упал на припаркованные машины. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на Фурштатской улице.

Тем временем на Фурштатской трактор устал убирать мусор и прилег на машинки сказано в сообщении

По словам очевидцев, никто не пострадал. Причины падения тракторы пока неизвестны. Очевидцы предположили, что водитель не справился с управлением.

На кадрах видно, что трактор ударил припаркованное такси ковшом. У автомобиля разбит кузов. Все содержимое ковша оказалось на проезжей части.

На месте ждут эвакуатор и ДПС.

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Фото:дтп и чп петербург/вк