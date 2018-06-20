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Иномарка снесла пешеходов и врезалась в дерево в центре Петербурга
Сегодня, 17:34
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Alena_Zinovieva

Иномарка снесла пешеходов и врезалась в дерево в центре Петербурга

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Один из пострадавших оказался в воде вместе с частью дерева.

Днем 18 апреля в Центральном районе Петербурга произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, на перекрестке Невского проспекта и набережной реки Фонтанки дорогу не поделили два автомобиля, в числе которых BMW. В сети появились фотографии с места происшествия.

В результате столкновения BMW вынесло на тротуар. Там иномарка снесла пешеходов и врезалась в дерево. В итоге пострадали два человека.

На место аварии приехали сотрудники скорой помощи, спасатели и реанимация. Один из пострадавших оказался в воде вместе с частью дерева.

По предварительной версии, виновником аварии стал BMW. Водитель иномарки ехал на красный сигнал светофора.

Ранее мы писали, что Hyundai опрокинул Volkswagen на проспекте Просвещения.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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