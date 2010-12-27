В Петербурге эвакуировали шесть университетов

Студенты и преподаватели уходят в торговые центры и кафе.

В этот раз волна эвакуаций дошла и до петербургских университетов. Студенты и преподаватели покидают учебные заведения и перемещаются в кафе и торговые центры. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По предварительной информации, эвакуация коснулась Горного университета, университета имени Лесгафта, Российского государственного гидрометеорологического университета, Аграрного университета, ЛГУ имени Пушкина, ПГУПС.

По словам студентов, причиной эвакуации снова стало сообщение о заминировании.

Утром в Петербурге эвакуировали суды.

Фото: Piter.tv