В Петербурге эвакуировали обе "Меги": шопинг не удался 

В среду, 20 февраля, в Петербурге из-за "минирования" эвакуировали обе "Меги". Об этом сообщили горожане в соцсетях.
Тц несут убытки,врачей срывают с операций ,инвалидов и новорожденных тащат на улицу. Неужели в наше то время нельзя изловить или изолировать сигналы злоумышоенников? Зачем эта паника и нервотребка людям. Нельзя вот так безоговорочно пол города эвакуировать.
отмечает посетитель торгового комплекса
Также петербуржцы сообщают, что у стен торгового центра развернули надувное укрытие, где работники и посетители смогли дождаться открытия магазина и погреться с помощью пледов.
Напомним, что эвакуации из-за звонков неизвестных о "минировании" в Северной столице продолжаются пятый день.
Ранее мы сообщали о том, что Смольный о массовых эвакуациях: "Нас так просто не напугать, особенно таким подлым способом"
Фото:ДТП и ЧП ПЕТЕРБУРГ/вк
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