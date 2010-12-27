В Петербурге эвакуировали обе "Меги": шопинг не удался 

У стен торгового центра развернули надувное укрытие, где работники и посетители смогли дождаться открытия магазина и погреться с помощью пледов.

В среду, 20 февраля, в Петербурге из-за "минирования" эвакуировали обе "Меги". Об этом сообщили горожане в соцсетях.

Тц несут убытки,врачей срывают с операций ,инвалидов и новорожденных тащат на улицу. Неужели в наше то время нельзя изловить или изолировать сигналы злоумышоенников? Зачем эта паника и нервотребка людям. Нельзя вот так безоговорочно пол города эвакуировать. отмечает посетитель торгового комплекса

Также петербуржцы сообщают, что у стен торгового центра развернули надувное укрытие, где работники и посетители смогли дождаться открытия магазина и погреться с помощью пледов.

Напомним, что эвакуации из-за звонков неизвестных о "минировании" в Северной столице продолжаются пятый день.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный о массовых эвакуациях: "Нас так просто не напугать, особенно таким подлым способом"

Фото:ДТП и ЧП ПЕТЕРБУРГ/вк