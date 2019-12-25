В Петербурге эвакуировали музей РЖД на Балтийском вокзале

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, что в музее РЖД на Балтийском вокзале сработала сигнализация. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как оказалось, в помещении охраны площадью 15 м. кв. горела проводка на площади 1 погонный метр. Возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных.
Из здания эвакуировали 225 человек. О пострадавших не сообщается.
Ранее мы сообщали о том, что сотрудники МЧС полностью потушили горящее нежилое здание на Митрофаньевском шоссе.
Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк
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