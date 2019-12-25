В Петербурге эвакуировали музей РЖД на Балтийском вокзале

Из здания эвакуировано 225 человек.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, что в музее РЖД на Балтийском вокзале сработала сигнализация. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как оказалось, в помещении охраны площадью 15 м. кв. горела проводка на площади 1 погонный метр. Возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных.

Из здания эвакуировали 225 человек. О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что сотрудники МЧС полностью потушили горящее нежилое здание на Митрофаньевском шоссе.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк