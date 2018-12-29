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Появились подробности эвакуации бизнес-центра из-за звонка о минировании
Сегодня, 22:39
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Butenko

Появились подробности эвакуации бизнес-центра из-за звонка о минировании

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В ходе проверки объекта силовики вывели из здания более 900 человек.

В Петербурге закончилась антитеррористическая проверка в здании БЦ "Лахта-2" на улице Оптиков. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источники в силовых структурах. Полиция не нашла на территории объекта каких-либо взрывных устройств и других источников опасности. Ранее сообщалось, что неизвестные сообщили об угрозе взрыва бизнес-центра. В итоге полиции пришлось эвакуировать из здания более 900 человек.

Проверка осуществлялась силами полиции и ОМОНа. Им пришлось проделать серьезную работу: в анонимках, которые поступили с неизвестных адресов в МВД и районные суды, говорилось о множестве СВУ, заложенных в БЦ "Лахта-2". Официально проверка завершилась ближе к 19 часам вечера.

Отметим, что днем ранее "Лахта-2" уже проверяли на наличие взрывчатых веществ после очень похожей анонимки.

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Теги: бизнес-центр, минирование, фабрика троллей
Категории: Происшествия, Лента новостей, Терроризм,

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