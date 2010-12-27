В Петербурге эпидемия гриппа не заканчивается: медики госпитализируют по 200 человек ежедневно

В Петербурге за прошедшую неделю процент заболевших гриппом увеличился.

С 19 по 25 марта эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ перешагнул отметку в 42 процента. Сообщается, что ежедневно за данный период врачи госпитализировали в Петербурге в среднем по 200 человек ежедневно. Об этом рассказали представители Роспотребнадзора по региону. Специалисты отметили, что больше половины заразившихся - дети. Их количество составляет 54 процента.

Максимумом стала цифра 266: именно столько инфицированных жителей попали в больницу за один день. В результате нарастания объема заболеваемости, вводятся дополнительные ограничительные мероприятия в стационарных отделениях, поликлиниках, медицинских и образовательных учреждениях. Напомним, что врачи заявили о начале карантина в Северной столице еще 20 марта. Из-за этого местные школы пришлось раньше опустить на весенние каникулы.

Чаще всего петербуржцы приходят к докторам с вирусами гриппа (76 процентов пациентов), у оставшихся - респираторные вирусы.

