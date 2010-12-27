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В Петербурге двухлетний ребенок провалился в лестничный пролет
Сегодня, 14:07
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Cherepanov

В Петербурге двухлетний ребенок провалился в лестничный пролет

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Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В среду, 10 июля в одном из домов по улице Шостаковича в Выборгском районе Петербурга двухлетний ребенок упал в лестничный пролет с шестого этажа. Врачи оценили его состояние как тяжелое, сообщили "Online47".

По предварительной информации, за ребенком недосмотрела мать. Медики госпитализировали пострадавшего с множественными травмами головы, тела и конечностей.

Врачи сообщили о происшествии в полицию. На данный момент правоохранители проверяют детали инцидента.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что полиция Петербурга разыскивает насильника 17-летней девушки. Нападение произошло на территории лесополосы садоводства "Макаровец".

Фото: Pixabay

Теги: выборгский район, несчастный случай, падение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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