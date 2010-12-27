В Петербурге двух школьниц госпитализировали после отравления лекарствами

Девочкам по 16 лет. Обе находятся в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту госпитализации несовершеннолетних с признаками отравления лекарственными препаратами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранительных органов, 24 июня из медицинского учреждения поступила телефонограмма, в которой сообщалось о госпитализации в тяжелом состоянии из квартиры дома 21 по Поэтическому бульвару с отравление лекарственными препаратами 16-летней ученицы 9 класса. Также 25 июня в больницу из квартиры дома 39 по Заневскому проспекту с такими же симптомами поступила 16-летняя ученица 8 класса.

По данным фактам проводится проверка.

Несколько дней назад в Петербурге школьница отравилась но-шпой.