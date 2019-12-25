В Петербурге две школьницы отравились лекарствами

В Петербурге две школьницы получили отравление таблетками. Обеих госпитализировали в тяжелой степени тяжести. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В Красносельском районе лекарствами отравилась девочка 2006 года рождения, скорая доставила школьницу в реанимацию. Подросток состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Еще одна школьница 2004 года рождения была госпитализирована из Кировского района. У нее острое пероральное отравление.
Ранее трехлетняя девочка отравилась "Феназепамом" в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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