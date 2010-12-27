В Петербурге два кавказца по очереди изнасиловали девушку

Преступники также ранили и ограбили пострадавшую.

Около шести часов утра 30 августа два кавказца вломились в съемную квартиру в доме № 17/1 по Гражданскому проспекту, сообщил АН "Оперативное прикрытие".

Уточняется, что в квартире жила 20-летняя девушка из Брянской области. Открыв дверь незнакомцам, она тут же получила в шею и правое плечо ножом. После этого преступники затолкнули ее обратно в квартиру и по очереди надругались.

Покидая место преступления, разбойники украли у жертвы 8000 рублей, цепочку и кольцо из золота и паспорт РФ.

Уголовное дело возбуждено сразу по четырем статьям УК РФ: разбой, похищение документов, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

По камерам видеонаблюдения, установленным на доме и в подъезде, удалось узнать внешность нападавших. Правоохранители розыскивают двух мужчин кавказской внешности. Один был одет в спортивный костюм и черную кепку, ему на вид 25 лет. Другой старше приблизительно на 5 лет, высокого роста, на лице щетина.

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Фото: Pixabay