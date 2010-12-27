Девушка отбилась от насильника на улице Типанова

Мужчина с азиатской внешностью пытался затащить жертву в кусты.

В четверг, 29 августа, в Московском районе пытались изнасиловать 20-летнюю девушку. По предварительным данным, около 2:30 к потерпевшей подошел неизвестный мужчина, схватил через кофту за грудь и потащил в кусты. К счастью, у девушки получилось отбиться и убежать. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел у дома №29 на улице Типанова, который находится на углу с проспектом Космонавтов. После нападения девушка обратилась в полицию и сообщила приметы преступника: около 30 лет, азиатская внешность, черная кожаная куртка и синие джинсы.

На данный момент правоохранители проверяют полученную информацию. Известно, что потерпевшая приехала в Петербург из Новосибирска и снимает комнату со своим молодым человеком.

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Фото: Pixabay